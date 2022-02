Zoon verslaat pa Oosting en scoort ook nog twee keer

VOETBAL - Thijs Oosting heeft vanmiddag zijn debuut voor Willem II opgeluisterd met twee doelpunten. De Tilburgers wonnen daardoor voor het eerst sinds 25 september weer eens een competitiewedstrijd. Oosting deed dat overigens tegen de club waar zijn vader trainer is: RKC. Het duel eindigde in 3-1.

De 21-jarige Drent had slechts 13 minuten nodig voor zijn eerste doelpunten voor Willem II. In de achtste minuut rondde hij af na een goede pass van Driess Saddiki. Enkele minuten later trof Oosting opnieuw doel met een diagonaal schot met links.