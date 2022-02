Met name vv Hoogeveen zal blij zijn dat het duel van de hoofdmacht op zondag door kon gaan, want door de 3-0 thuiszege op Rkvv Velsen is de ploeg van trainer Nico Haak weer koploper in de zondaghoofdklasse A. Grote man aan de kant van de blauwhemden was Joost Screevers. Hij scoorde twee keer.