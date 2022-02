FC Emmen Podcast #23: 'FC Emmen speelt als cola light'

FC Emmen won afgelopen week voor de zesde keer op rij, staat bovenaan in de derde periode en stevig op plek twee in de Keuken Kampioen Divisie. Het wel en wee van de provinciale voetbaltrots wordt besproken in de FC Emmen Podcast.

Zo laat Theo ten Caat zich uit over de speelwijze van FC Emmen. Volgens de voormalig speler van Aberdeen en FC Twente moeten ze meer het geluk zoeken door van afstand te schieten. Bovendien krijgen de roodwitten daardoor meer ruimte om te voetballen, is de mening van onze huisanalist.

Daarnaast spreekt verslaggever Niels Dijkhuizen met Thijs Oosting over zijn debuut bij Willem II, kraakt trainer Dick Lukkien kritische noten over de wijze waarop zijn ploeg wordt bekritiseerd en vertelt Jari Vlak dat het ook voor spelers af en toe lastig is om geduldig te zijn. Dick Heuvelman kan niet genieten van het spel van FC Emmen, maar ziet de Drenten wel promoveren: "FC Emmen is van de bovenste ploegen het meest standvastig."