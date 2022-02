NK wielrennen vanuit Westerbork vervroegd in verband met TT

Het is voor het derde jaar op rij dat Drenthe gastheer is van het NK wielrennen. Maar bij de twee voorgaande edities ontliep het kampioenschap de TT. In 2020 werd het NK in verband met corona uitgesteld, tot eind augustus. Vorig jaar werd de strijd om het rood-wit-blauw al een week voor de TT verreden. Dat had toen alles te maken met de vervroegde Tourstart in verband met de Olympische Spelen van vorig jaar.