Aanvoerder van Hurry-Up Vermeer hoopt over een week zijn rentree te maken

HANDBAL - Vier onzekere maanden na zijn spierblessure hoopt aanvoerder van Hurry-Up Bernie Vermeer (25) over precies een week zijn rentree in de BENE-League te maken.

In september 2021 kwam Vermeer in het thuisduel met het Belgische Tongeren ten val en kon niet meer zelfstandig opstaan. "Handbal is een harde sport en normaal krabbel ik na een paar tikken op, maar ik had dit keer meteen door dat het erger was", vertelt de opbouwspeler van de Zwartemeerders.

Na de jaarwisseling is Vermeer weer bij de trainingsgroep aangesloten. Vorige week maakte hij namens de reserveploeg in een oefenwedstrijd met E&O uit Emmen zijn officieuze comeback. Daar gingen weken van angst aan vooraf.

Mentaal sterker geworden

Pijn in de rug straalde uit naar de benen van Vermeer die de eerste week na zijn val in een rolstoel doorbracht. "Ik heb zowel in mijn privéleven als in de sport veel moeten leveren", slikt Vermeer even. "Het is een pittige revalidatie geweest, want het herstel verliep niet altijd goed. Het heeft me mentaal wel sterker gemaakt. Ben blij dat ik bijna weer fit ben."

Na lange, eenzame dagen bij de fysiotherapeut, in het revalidatiecentrum en de sportschool krijgt Vermeer weer vertrouwen in zijn lichaam. "Met ups en downs. Daar heb ik veel begeleiding in gehad. Nu durf ik weer in de toekomst te kijken."

Thuis tegen Quintus