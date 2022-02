Ronde van Drenthe twee dagen live op TV Drenthe

WIELRENNEN - Zowel de Women's WorldTour wedstrijd voor vrouwen als de Albert Achterhes Profronde van Drenthe voor mannen komen live op TV Drenthe in het weekend van 11, 12 en 13 maart. Dat gebeurt in samenwerking met de Belgische sportzender Sporza.

Omdat het Drentse wielerweekend samenvalt met de rittenkoers Parijs - Nice zijn de starttijden van de Ronde van Drenthe aangepast. De vrouwen starten op zaterdag om 12.15 uur vanuit het Provinciehuis in Assen. De mannen vertrekken zondag al om 10.30 uur vanaf dezelfde locatie. De finish is dit jaar niet in de Alteveerstraat, maar ter hoogte van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat.

Exterioo Cybling Cup

Voor de Ronde van Drenthe voor mannen is er dit jaar nóg een noviteit. De wedstrijd gaat onderdeel uitmaken van Exterioo Cycling Cup. Het is een serie van elf eendagskoersen die op hun beurt weer allemaal deel uitmaken van UCI Europe Tour.

Het hoofddoel van de Cycling Cup is jonge renners de kans bieden zich in de kijker te fietsen in een regelmatigheidscriterium en zich te meten met de toppers van vandaag.

Programma Ronde van Drenthe 2022

De Ronde van Drenthe wordt dit jaar op 11, 12 en 13 maart verreden. Op vrijdag wordt er afgetrapt met de Drentse Acht van Westerveld met start en finish op de Brink in Dwingeloo. Zaterdag volgt de Women's WorldTour Ronde van Drenthe en zondag besluit de Albert Achterhes Profronde van Drenthe het wielerweekend.

