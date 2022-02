Twee Drentse etappes maken Olympia's Tour 2022 compleet

WIELRENNEN - Met twee etappes in Drenthe heeft de organisatie van de wielerronde Olympia's Tour het rittenschema rond. De oudste etappekoers van Nederland staat in maart op de kalander.

De tweede rit start op vrijdag 18 maart in Westerbork en voert langs en door Schoonoord, Buinen, Exloo, Odoorn, Klijndijk, Valthe, Emmen, Noordbarge, Oosterhesselen en Wijster. Het slotstuk is op en rond de Col du VAM , met vijf omlopen van veertien kilometer. In elke omloop zijn twee beklimmingen opgenomen.

Generale repetitie voor NK

Het begin van deze rit is voor de organisatie ook een generale repetitie voor het NK in juni. Ook dan gaan de profs vanuit deze plaats van start. De renners krijgen in maart 173 kilometers voor de wielen.

Assen krijgt de start en finish van de slotetappe van Olympia's Tour. In de provinciehoofdstad is de Dr. Nassaulaan de locatie van vertrek en aankomst. Vanaf daar wacht de renners een etappe van 165,3 kilometer. Maar liefst 38 dorpen in Noord-Drenthe worden aangedaan, waarbij de Drentse keien niet ontbreken.

Dit jaar begint Olympia's Tour op donderdag 17 maart met een ploegentijdrit rond Hardenberg, diezelfde dag ook start- en finishplaats van een rit door het Vechtdal. Op de voorlaatste dag staat een rit met start en finish in Leek op het menu.

'Nieuwe opstart'