Privé-beelden TT 1975 duiken op in Friesland: TT is een emotie

MOTORSPORT - Opa Rick de Haan, papa Roy en zijn kleine Jarno zitten samen op de bank in Leeuwarden. Drie generaties kijken naar de beelden van de TT van 1975 die overgroot-opa De Haan destijds zelf heeft gemaakt met zijn 8 millimieter-camera. Het was voor de 7-jarige Rick zijn eerste TT.

Drie jaar geleden is overgroot-opa De Haan overleden. Maar zijn beelden leven voort.

"Een van de grote namen in de film is Agostini", zegt Rick. "Hij zat een beetje in z'n nadagen toen. Maar dat was wel één van de grootheden die daar rondreed. Ik ben er na onderzoek ook achter gekomen dat Phil Read erop staat. In mijn beleving was dat veel langer geleden, maar ik heb hem dus nog gezien en dat vind ik eigenlijk best wel mooi."

Pikstart Hartog

"Ook was het de tijd van de opkomst van Barry Sheene en Wil Hartog", gaat Rick verder. "Hartog stond bekend om zijn pikstart en hij reed zelfs even voorop. En volgens mij heeft mijn vader dat unieke moment ook vast willen leggen."

Fataal ongeval Rolf Thiele

In 1975 bestond de TT vijftig jaar. Het was dus een jubileumeditie. Maar het evenement werd overschaduwd door de dood van de Duitser Rolf Thiele. Hij reed als 23-jarige TT-debutant in de 250cc-klasse. Het ongeval gebeurde in De Bult waar Rick met zijn vader zat. En ondanks dat Rick toen pas zeven jaar oud was, herinnert hij zich het fatale ongeval nog wel. Zijn vader maakte er beelden van.

"Het was heel beklemmend. Het publiek dat helemaal stil viel. Dat hij afgevoerd werd met een brancard, dat moment was heel beklemmend. Mijn vader vertelde pas later dat hij overleden was. En dan lees je dat het het vijftigjarige jubileum was dus dat wierp wel een schaduw."