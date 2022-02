Dat moet dan gebeuren zonder Reda Kharchouch. De centrumspits, die de laatste vier duels een basisplaats had, heeft corona. Zijn plek als aanvalsleider wordt ingenomen door Mart Lieder, de voormalig topscorer van de eerste divisie die zijn basisdebuut maakt in het shirt van FC Emmen. "Hij maakte maandag een goede indruk in het oefenduel tegen Heerenveen en is klaar om te spelen", aldus Dick Lukkien in Rood Wit TV