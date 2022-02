Kroatische doelman Tot op zijn plek bij Hurry-Up

Niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten wil het vlotten voor Tot. Veertig uur in de week werkt hij voor een sponsor van Hurry-Up. "Helpen in de productie met producten van hout. Het is niet fysiek zwaar, maar we moeten er net als iedereen zijn", zegt Tot daarover. Op woensdagavond geeft hij bij SVBO uit Barger-Oosterveld keeperstraining. "Dat is mijn leuke werk."

Mensen ontmoeten

"Ik houd ervan mijn kennis van het keepersvak te delen, want tijdens het begin van mijn carrière heb ik op dat gebied niet zoveel hulp gehad. Ik houd ervan om te helpen", glundert Tot als hij bezig is met de jonge doelvrouwen van de tweededivisionist. "De dagen van de week ben ik al kwijt. Het is een druk, maar ook leuk bestaan."

De sprong in het diepe ("Ik wilde in Oostenrijk verlengen, maar toen kwam de kans om op het hoogste niveau te spelen") heeft Tot sterker gemaakt. "Het was best moeilijk het eerste jaar. Tot je nieuwe mensen ontmoet en het jezelf naar de zin maakt. Om erachter te komen hoe het er in andere landen aan toe gaat. Nu voelt het als thuis hier."

Duitsland?