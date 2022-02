Liveblog: FC Emmen komt niet tot scoren in Almere: 0-0 [gesloten]

FC Emmen speelde vanavond in het Yanmar Stadion tegen Almere City FC. In die wedstrijd kon de Drentse club een record uit het seizoen 1998/1999 evenaren door voor de zevende keer op rij te winnen. Maar het liep anders; Emmen bleef op een doelpuntloos gelijkspel steken.

Een domper voor de manschappen van trainer Dick Lukkien. Ook omdat opponent Almere City de hekkensluiter is in de Keuken Kampioen Divisie. Het gelijkspel past wel weer in de historie van Emmen in Flevoland. Van de dertien eerdere ontmoetingen met Almere City in de competitie werden er namelijk slechts twee gewonnen.