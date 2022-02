Pover FC Emmen niet langs hekkensluiter

Ondanks het gelijkspel deed FC Emmen in de stand toch goede zaken. Naaste belager ADO Den Haag verloor namelijk. In de Hofstad bleek MVV met 3-2 te sterk. Koploper FC Volendam won wel (met 2-1 van Jong AZ). Daardoor heeft Volendam nu 59 punten uit 26 wedstrijden, FC Emmen volgt met 52 uit 25 en ADO Den Haag (dat vierde staat, onder Jong Ajax) heeft nu 48 uit 26.

Het publiek in Almere zag een matige wedstrijd, met een zeer scherp acterend Almere City FC en een heel stroperig FC Emmen. Dat bleef eigenlijk de volledige 90 minuten zo, al zorgden de wissels van Dick Lukkien in de slotfase wel voor meer energie en elan. Met name de Frans-Turkse Metehan Güclü zorgde voor meer dreiging. Met twee kopballen was hij zelfs nog dichtbij een stiekeme overwinning.