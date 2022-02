Debutant Güçlü en doelman Brouwer positieve uitzonderingen FC Emmen

VOETBAL - De één hield voor de elfde keer in competitieverband de nul en de ander zorgde voor nieuw elan en dreiging en was dichtbij de, onterechte, 0-1. Michael Brouwer en nieuweling Metehan Güçlü waren de twee positieve uitzonderingen in het elftal van Dick Lukkien gisteravond in Almere.

In de polder kwam de Drentse ploeg niet verder dan 0-0. Tegen de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie nog wel. Natuurlijk deed de thuisclub het goed. De ploeg van trainer Alex Pastoor vocht voor iedere meter en gaf Emmen totaal geen mogelijkheid om rustig in het spel te komen, maar natuurlijk stelden de groenhemden ook gewoon teleur. Aan de bal was het matig en teveel spelers acteerden onder hun kunnen.

"Niet winnen kan een keer, maar dan in ieder geval wel de nul houden'

"Natuurlijk is het wel prettig dat je achteraf hoort dat ADO Den Haag verliest en we zelfs uitlopen op die concurrent, maar daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik baal van ons spel. Waar het aan lag vanavond? Dat is moeilijk te zeggen. Daarvoor moet ik het duel ook gewoon terugzien. Ik had overigens nog wel steeds de hoop dat we zouden kunnen winnen. We hebben voldoende kwaliteit en kunnen vanuit het niets scoren, maar op een gegeven moment kwam ook wel het besef dat we in ieder geval de nul moesten houden. Niet winnen kan een keer, maar dan in ieder geval niet verliezen", aldus Brouwer.

'Of ik er volgende week weer bij ben? Die mogelijkheid is er zeker'