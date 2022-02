Jasper Iwema achtste na eerste dag WK IJsspeedway

In elke manche gaan steeds vijf mannen aan de start. In de eerste twee manches eindige Iwema als laatste en verzamelde daarmee geen punten voor het klassement. Hij herstelde zich knap met een overwinning in zijn derde race. In zijn laatste twee manches werd hij respectievelijk derde en tweede, waardoor hij in totaal zes punten bij elkaar reed op dag 1 van het WK IJsspeedway. In het veld van 17 coureurs staat Iwema na de eerste dag stevig in de middenmoot. De Rus Nikita Bogdanov gaat met 20 punten aan de leiding.