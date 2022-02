Noordscheschut put hoop uit gelijkspel tegen Swift

VOETBAL - Noordscheschut heeft in de Hoofdklasse B met 0-0 gelijk gespeeld tegen AVV Swift uit Amsterdam. De ploeg van trainer Marc van Meel hield dit seizoen voor het eerst het doel schoon.

Voor de Schutters was de wedstrijd tegen Swift de eerste van dit kalenderjaar. De hekkensluiter van de Hoofdklasse B trad aan met een gehavende selectie. Met het ontbreken van Robert Jan Hamberg, Danny Kiekebelt en Jos Kroezen mistte de ploeg een aantal dragende spelers. Trainer Marc van Meel is daarom zeer tevreden met het resultaat: "We hebben een fantastische teamwedstrijd neergezet."

Dreiging in de openingsfase

De bezoekers uit Amsterdam, nummer negen in de Hoofdklasse B, begonnen de wedstrijd sterk. Zij creëerden een aantal kansen in de eerste tien minuten, maar wisten dit niet om te draaien in een doelpunt. Noordscheschut verdedigde en loerde op de counter. Tot grote mogelijkheden leidde dit echter niet. "We hebben met het mes tussen de tanden gespeeld. Een groot deel van de selectie was niet helemaal wedstrijdfit, waardoor deze wedstrijd een slijtageslag werd", vertelt Van Meel.

Voor Van Meel was Robin Sikken de man van de wedstrijd. In de tweede helft haalde de verdediger een bal van de lijn, waardoor de Schutters dit seizoen voor het eerst de nul hielden. Het punt kan erg belangrijk zijn in de strijd tegen degradatie. Het team staat nog drie punten achter NSC Nijkerk, de tegenstander van volgende week.

Positief gevoel