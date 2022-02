Scholing’s HZVV moet Eemdijk laten lopen

VOETBAL - Door een vroege treffer van Sander Dzemidzic kon HZVV op eigen veld lang mee met runner-up Eemdijk. Na negentig minuten bleef de formatie van invalcoach Jaap Scholing (48) toch met lege handen achter: 1-2.

Een week geleden kwam het door het coronavirus geplaagde HZVV niet in actie in de hoofdklasse B. "Van de veertien selectiespelers die ik vandaag tot mijn beschikking had, lagen er vier vorige week nog plat. Twee hebben de wedstrijd moeten volmaken", legt Scholing uit.

Normaal is hij de assistent van Rick Mulder, maar doordat laatstgenoemde positief testte op het coronavirus maakte Scholing vanmiddag onverwachts zijn debuut op hoofdklasseniveau. Met ZBC Zweeloo kwam Scholing als hoofdtrainer uit in de tweede klasse.

Droge knal

In de zeventiende minuut opende Dzemidzic namens HZVV de score tegen de nummer twee op de ranglijst. Een droge knal van buiten de zestien viel binnen. Nog voor rust kwamen de gasten uit Bunschoten op gelijke hoogte.

Bas Buimer kopte simpel de 1-1 binnen. Met een knappe reflex voorkwam doelman van HZVV Rodney Rosink dat de Hoogeveners met een achterstand de kleedkamer opzochten. Na de pauze viel de 1-2 alsnog.

Trots

Eemdijk buitte een veldoverwicht na een uur spelen uit. Na de 1-2 van Nigel van Zelst was het voornamelijk Dzemidzic en vleugelspeler Kelly Joao die in het rood-wit van HZVV voor gevaar zorgden. "In de slotfase kwamen we een beetje geluk tekort", zegt Scholing.