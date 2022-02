Sudosa-Desto dames doen uitstekende zaken

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa-Desto hebben hun koppositie in de Topdivisie A verder verstevigd. De Assenaren wonnen met 3-0 bij Dynamo uit Tubbergen. De voorsprong op de nummer twee, Guts & Gusto Donitas uit Groningen, is daardoor vergroot naar drie punten, met een wedstrijd minder gespeeld.

Het was alweer de achtste wedstrijd dit seizoen die met 3-0 werd gewonnen. De ploeg van Lesley de Jonge won met 25-20, 25-23 en 25-20. In de eerste set wist de ploeg een 17-13 achterstand om te keren. Set twee ging lange tijd gelijk op, maar Sudosa-Desto was scherper op het beslissende moment. Aan het begin van de derde set pakten de vrouwen een ruime voorsprong en gaven deze niet meer uit handen.