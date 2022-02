Hekkensluiter Olhaco heeft winnende formule nog niet gevonden

VOLLEYBAL - Tegen concurrent in de kelder EVV met druk op de ketel spelen of vrijuit? Olhaco uit Hoogeveen heeft in de topdivisie de winnende formule nog niet gevonden en blijft door een thuisnederlaag tegen de bezoekers uit Elburg allerlaatste: 1-3.

Bij 8-16 in de eerste set vluchtte trainer/coach van Olhaco Menno Volkerink al voor de tweede keer in korte tijd de time-out in. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Het is soms ongrijpbaar dat we het laten afweten. In zo'n time-out probeer je rust in de ploeg te krijgen", vertelt Volkerink na de nederlaag.

25-10

Olhaco kwam terug to 23-24, moest de set toch weggeven en trok set twee met liefst 25-10 naar zich toe. "Dan is de servicedruk hoog en maken we heel weinig fouten. We zijn in staat dat hoge niveau te halen, maar dat laten we dit seizoen veel te weinig zien. Misschien is het spanning."

De Hoogeveners hebben dit seizoen slechts twee keer weten te winnen. De laatste competitiezege werd in oktober 2021 geboekt. Ook in het nieuwe kalenderjaar na de lockdown wil het nog niet vlotten bij Olhaco. Na 25-10 rechtte EVV de rug. De nummer voorlaatst pakte na 18-25 en 22-25 alle punten in het degradatieduel.

Slikken