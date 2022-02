Hurry-Up kansloos tegen Belgische koploper

HANDBAL - Hurry-Up is er niet in geslaagd om te stunten bij huidig koploper en regerend BENE-League winnaar Achilles Bocholt. De formatie uit Zwartemeer verloor met 36-25.

In het begin van de wedstrijd was er niets te merken van de reis van 280 kilometer naar het Belgische Bocholt. De ploeg uit Zwartemeer begon furieus aan de wedstrijd en nam brutaal de leiding. De Belgen stelden snel orde op zaken, maar Hurry-Up bleef goed volgen. Bij rust was de stand 15-20 is het voordeel van Bocholt.