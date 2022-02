DZOH wint bij Achilles 1894 en pakt periodetitel

VOETBAL - Het was niet goed, maar de strijd van beide ploegen vergoedde veel vanmiddag in Assen waar DZOH uiteindelijk aan het langste eind trok in het duel tegen Achilles 1894. De formatie uit Emmen won met 0-1 en kreeg ook nog eens hulp van DESZ. Die ploeg won namelijk van medekoploper Gorecht, waardoor DZOH winnaar is van de eerste periodetitel in de 2e klasse J.

Het gejuich in de kleedkamer was terecht, want na negen duels is de ploeg van trainer Bert Doldersum nog altijd ongeslagen en met nu 25 punten is de voorsprong op Gorecht drie punten. Die ploeg is trouwens volgende week, in Emmen, de volgende tegenstander.

Jubilaris Tjong-A-Sie al vroeg onder de douche

DZOH was tegen Achilles 1894 de best voetballende ploeg, maar miste lange tijd stootkracht. De thuisclub probeerde er een vechtwedstrijd van te maken, speelde goed georganiseerd en dus vielen er maar weinig kansen te noteren. Voor rust vielen er maar twee gevaarlijke momenten te noteren. Beide uit een vrije bal. Leon Regtop van Achilles 1894 zag zijn poging gekeerd worden door DZOH-doelman Diederik Bangma en aan de ander kant zag Tom Bosman zijn vrije bal in de handen van Achilles-doelman Morten Otto belanden. Overigens was Achilles-jubilaris Romario Tjong-A-Sie (hij speelde zijn 100e wedstrijd voor de Asser club) toen al gedoucht. De rappe aanvaller viel uit met een hamstringblessure.

Timmerman scoort, Achilles 1894 boos

Kort na rust kwam DZOH op voorsprong via verdediger Aron Timmerman. Hij profiteerde dankbaar van weifelend optreden van de Achilles-defensie, die wachtten op het fluitsignaal van scheidsrechter Sam Tyler. Maar de arbiter floot niet voor een hoofdblessure van Mart Oosting. De captain van Achilles 1894 greep na een duel naar zijn hoofd, maar ondanks verzoek van diverse Achilleanen om te fluiten liet Tyler doorspelen. Timmerman schoot vervolgens binnen: 0-1. De boosheid van Achilles-trainer Harold Wekema leverde hem een gele kaart op. "Ik vond dat hij moest fluiten, maar hij liet me weten dat Mart zich aanstelde en helemaal niet aan zijn hoofd werd geraakt", aldus Wekema.

Vlam in de pan

Kort daarna vloog de vlam opnieuw in de pan, met een man tegen man gevecht buiten de lijnen. De hoofdrolspelers waren Tim Migchelsen van Achilles 1894 en Max Heijnen van DZOH. Heijnen won het duel, smeet Migchelsen naar de grond. Een rode kaart waardig wellicht, maar Tyler hield het bij geel.

De thuisclub was daarna niet meer bij machte het DZOH echt lastig te maken. Verder dan een kopbal van Oosting kwam Achilles 1894 niet. Aan de andere kant hadden de Emmenaren in de counter de score naar 0-2 kunnen tillen, maar de beste man aan DZOH-zijde Tim Aasman kreeg de bal tot twee keer toe langs Otto.

