Maaike Verweij snelt naar tweede plaats in laatste marathon

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij is in Den Haag als tweede gefinisht tijdens de laatste race van de Marathon Cup. De marathonschaatsster uit Veenhuizen won daarnaast het eindklassement voor de jongeren.

De ploeg van Verweij, Team Zaanlander, was bij de laatste race flink uitgedund. Irene Schouten en Marijke Groenewoud zitten namelijk in Peking voor de Olympische Spelen. Toch lukte het Verweij om als tweede over de streep te komen achter Bianca Bakker.