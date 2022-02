Tweede punt voor CSVC, Tiendeveen blijft puntloos

VOETBAL - Na de pijnlijke nederlaag bij Hollandscheveld deed CSVC het zaterdag een stuk beter. De zaterdagderdeklasser pakte haar tweede punt in dit seizoen, waardoor de oranjehemden de gedeelde laatste plaats verlaten.

Fit Boys is nu de enige ploeg met één punt, uit negen duels. CSVC heeft haar seizoenstotaal verdubbeld naar 2 punten.

CSVC speelde op eigen veld tegen Dedemsvaart en het duel eindigde zoals het begon: in 0-0.

In de 4e klasse D bleef vv Tiendeveen ook na de eerste wedstrijd in 2022 puntloos. Op eigen veld werd met 2-4 verloren van de nummer 3 in de stand, WVV uit Winschoten.