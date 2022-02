Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

VOETBAL - Net als gisteren voor de zaterdagclubs staat er vanmiddag voor een aantal Drense zondagclubs een inhaalduel op het programma. Met name de duels in de 1e klasse F springen in het oog. Zo ontvangt Germanicus het Winschoter WVV en speelt SVBO op eigen veld tegen GOMOS uit Norg.