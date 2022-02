David Haverdings pakt de dubbel in het rood-wit-blauw

VELDRIJDEN - David Haverdings (17) uit Zuidlaren heeft vandaag de cross om de X2O Trofee in Brussel gewonnen en gisteren de laatste Superprestigewedstrijd van het seizoen in Gavere. Hij won beide crossen met meer dan een minuut voorsprong.

Met zijn overwinning in Gavere heeft hij na het wereldbekerklassement ook het Superprestigeklassement veilig gesteld. De overwinning in Brussel was vandaag zijn negentiende zege van het seizoen.