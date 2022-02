Bekijk hier alle uitslagen in het zondagvoetbal

VOETBAL - Een redelijk druk inhaalprogramma vandaag in het zondagvoetbal. Met name in de 1e klasse F stonden er veel wedstrijden op het programma. SVBO won met 5-1 van Gomos, terwijl Germanicus op eigen veld verloor van de nieuwe koploper WVV uit Winschoten.

De topper in de 3e klasse C, tussen Musselkanaal en HOC, eindigde in een 1-0 zege voor de thuisclub en in de 4e klasse D speelde Titan eindelijk haar zesde wedstrijd van de competitie. Bij Balkbrug won de formatie uit Nieuw Weerdinge met 3-2.