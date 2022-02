Gomos legt SVBO geen strobreed in de weg: 5-1

VOETBAL - Het seizoen begon zo geweldig voor Gomos uit Norg. De eerste vier duels van het seizoen werden gewonnen en het elftal van trainer Martin Drent stond trots bovenaan in de 1e klasse F. Maar na de vierde nederlaag op rij, vanmiddag bij SVBO (5-1), is Gomos inmiddels niet meer dan een middenmoter.

Aan de andere kant is het gat met koploper WVV slechts zes punten, maar vooral het spel zal Drent zorgen baren. SVBO daarentegen mag door de vierde zege van het seizoen naar boven kijken. De ploeg uit Barger-Oosterveld is defensief sterk en heeft de meeste goals gemaakt van alle clubs in de 1e klasse F, al kreeg het vandaag wel enkele cadeautjes.

'We moeten ons schamen'

"We moeten ons schamen", meende Drent na afloop. "Natuurlijk heeft de competitie een flinke periode stil gelegen en missen we enkele spelers en hoorde ik vanochtend dat onze aanvoerder Guido Koolen corona heeft, maar dan nog moeten we beter voor de dag komen dan vandaag. Vorige week kregen we ook al een forse tik in een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Valthermond. Het is duidelijk dat we in een mindere fase zitten. Hoe we daar uit kunnen komen? Door te vechten als leeuwen."

Drie kopgoals

Na iets meer dan een half uur kwam SVBO op voorsprong. Quentin Brands mocht volledig vrijstaand een (fraaie) voorzet van Jelmer Scholtens binnenkoppen. Daarna was het aan Gomos om te reageren, maar de gasten waren niet bij machte om het de verdediging van SVBO lastig te maken. Toen de thuisclub halverwege de tweede helft via weer een kopbal, ditmaal van Davy Wessels, op 2-0 kwam was het duel gespeeld. Helemaal toen het kort daarna, met de derde kopgoal van de middag, ook nog 3-0 werd. Ditmaal werd Dylan Wessels geen strobreed in de weg gelegd.

De eer voor Gomos, het slotakkoord voor SVBO

Via invaller Tom van Birgelen redden Gomos zeven minuten voor tijd nog de eer, maar zorgden twee invallers van SVBO voor het slotakkoord. Door twee treffers in de laatste vijf minuten, van Rene Wolbers en Niels Wessels, eindigde het duel in 5-1.

Stand