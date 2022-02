VOETBAL - "Het voelde als een overwinning", aldus De Treffer'16-trainer Ludie Hulshof na de stunt van zijn ploeg tegen de koploper in de 5e klasse D, vv Buinerveen. Die ploeg had tot vandaag nog geen puntenverlies geleden. De 3-3 deed dan ook pijn bij de bezoekers.

Melvin Wiering was de grote man bij de thuisclub. Hij scoorde in de absolute slotfase de gelijkmaker, waardoor Buinerveen na zes zeges op rij een keer puntenverlies leed.

De blauwhemden blijven wel koploper in de 5e klasse D, met 19 punten uit 7 duels. HHCombi volgt met 17 uit 7 en SVBC staat derde met 16 uit 7. Voor De Treffer'16 was het het vierde punt in zes duels. Daarmee staat de club uit Tweede Exloërmond nu één plek en één punt boven Zandpol, met een wedstrijd minder gespeeld.