Alcides komt slecht uit coronabreak

VOETBAL - Alcides is 2022 begonnen met een nederlaag. De zondaghoofdklasser uit Meppel ging op eigen kunstgras met 2-0 onderuit tegen Rkvv Velsen, de ploeg die vorige week nog kansloos onderuit ging bij koploper vv Hoogeveen.

Alcides, dat als enige Drentse hoofdklasser in actie kwam vanmiddag, speelde een zeer matig duel."Met name voor rust speelden we Rkvv Velsen in de kaart. Met lange ballen probeerden we achter hun verdediging te komen, maar dat plan slaagde totaal niet en met name via hun rechterkant creëerde Velsen veel gevaar", aldus Alcides-trainer Wilko Niemer. Toch was de 0-1, vlak voor rust, een ongelukkige. "Glenn Arts kreeg een duw en sloeg vervolgens de bal van de doellijn en de penalty werd feilloos benut door Ayrton Dol."

Na rust probeerde Alcides wel aan te dringen, maar het veldspel bleef slordig en onsamenhangend. Leon Kooiker was gevaarlijk, maar scoorde niet. Aan de andere kant viel nog wel een treffer. Opnieuw stichtte een voorzet vanaf rechts veel gevaar. Doelman Pieter IJzerman voorkwam in eerste instantie nog een doelpunt, maar was kansloos op de rebound van Marc Kloosterboer: 0-2.

Veel coronagevallen

"Het was geen beste herstart van de competitie, maar niet geheel onlogisch gezien onze gebrekkige voorbereiding. Bijna de gehele selectie heeft te kampen gehad met corona en sommige spelers hebben er ook gewoon een conditionele tik door gekregen", aldus Niemer.

'Overleven blijft het doel'