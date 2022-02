HOC verliest topper en Titan ondanks rood naar zege

VOETBAL - HOC had vanmiddag de koppositie kunnen grijpen in de 3e klasse C van het zondagvoetbal, maar de fusieclub uit Exloo en Odoorn verloor de kraker in en tegen Musselkanaal door een late treffer.

In de 2e klasse L begon Rolder Boys goed aan het jaar en in de 3e klasse D lijkt Raptim na een moeizame start van het seizoen de weg naar boven definitief te hebben gevonden. Titan, de Drentse ploeg die de komende maanden het vaakst aan de bak moet, kwam ook goed uit de coronabreak. De rood-witten wonnen in de 4e klasse D op bezoek bij Balkbrug.

2e klasse K en L

Zuidwolde startte de tweede seizoenshelft vanmiddag met een thuisnederlaag tegen laagvlieger Drachten. De Friese club, won ondanks een rode kaart, met 0-1. De enige treffer werd vlak voor rust gescoord door Martijn Mozes, uitgerekend de man die een kwartier voor tijd met twee keer geel (en dus rood) vroegtijdig de kleedkamer kon opzoeken.

3e klasse B

SVZ is de gedeelde koppositie in de 3e klasse B kwijtgeraakt. De club uit Zeijen verloor kansloos, met 3-1, bij TLC uit Rodenburg. Patrick de Vries redde vlak voor tijd nog de eer voor de gasten. Forward, de studentenclub uit Groningen, profiteerde dankbaar van de misstap van SVZ en is door de 4-2 zege (na een 1-2 ruststand) op Actief nu alleen koploper.

Grote man bij Forward was Jesse Goeree. De 20-jarige aanvaller van de thuisclub scoorde namelijk alle vier treffers. Voor Actief scoorden Steven de Blok en Ermin Imelman.

3e klasse C

Matchwinner werd Gerwin Schmitz.

"Een onnodige nederlaag", aldus HOC-trainer Bas Nibbelke. Voor rust waren wij beter, na rust Musselkanaal. Een 0-0 of 1-1 was terecht geweest in mijn ogen."

Door een 5-0 zege bij Weerdinge is Twedo uit Nieuw-Amsterdam HOC gepasseerd op de ranglijst. Voor de blauw-witten scoorden Bram Vuuregge (2x), Iwan Immink, Sander Boer en Stan Visser.

Musselkanaal heeft nu 19 punten uit 7 duels, Twedo heeft 17 uit 7 en HOC volgt met 15 uit 7.

3e klasse D

In de 3e klasse D is Raptim aan een goede serie bezig waardoor het inmiddels op plek 3 is aanbeland. Vanmiddag won de ploeg van trainer Jan Wielink met 2-0 bij Oranje Zwart.

In deze klasse ging Dwingeloo kansloos onderuit bij Trinitas (4-1) en verloor vv Sweel op eigen veld van FC Oldemarkt (1-2). Daardoor blijft Dwingeloo steken in de middenmoot en bivakkeert Sweel nog steeds in de gevarenzone.

4e klasse D

In de 4e klasse D had Titan een lastige middag in en tegen hekkensluiter Balkbrug. De formatie uit Nieuw-Weerdinge, die van alle Drentse clubs nog de meeste wedstrijden moet spelen de komende maanden, won met 2-3.

De rood-witten speelden overigens een groot deel van de wedstrijd met een man minder, want binnen een half uur was het voor Thijs Over al over. Hij kon met rood inrukken. Op dat moment was het 1-1. Voor Titan scoorde Harmjan Moesker. Diezelfde Moesker maakte na rust de 1-2 en nadat Lennart Baas de 2-2 aantekende was het woord voor de derde keer aan de spits van Titan: 2-3. De derde treffer betekende de tiende treffer van het seizoen voor Moesker.

Door de winst heeft Titan nu 15 punten uit 6 duels. Dat zijn vijf punten minder dan koploper Sleen, alhoewel Titan drie duels minder heeft gespeeld.