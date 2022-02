Iwema zakt plek na zware dag in Rusland

IJSSPEEDWAY - Nikita Bogdanov domineerde ook dag 2 tijdens de WK IJsspeedway in het Russische Togliatti. Jasper Iwema had het zwaar vandaag en kwam niet verder dan de 12e plaats.

Gisteren was Bogdanov al de sterkste en vandaag deed hij dit dunnetjes over. Sterker nog, de Rus bleef zelfs ongeslagen. Zijn landgenoten Igor Kononov en Dmitry Khomitsevich werden tweede en derde.

In de tussenstand om het wereldkampioenschap, die gaat over vier wedstrijden, gaat Bogdanov uiteraard aan de leiding. Iwema staat negende.

Slechte omstandigheden

De wedstrijd vandaag was een stuk minder spannend dan gisteren vanwege de slechte weersomstandigheden (er viel veel sneeuw) en ook het ijs was niet in beste staat. Met temperaturen van net onder nul was het moeilijk om een goeie ijslaag te creëren.

Zware klapper Ivan Khuzin

Daarnaast werd de wedstrijd overschaduwt door een flinke klapper. Ivan Khuzhin moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Khuzhin verloor niet alleen veel bloed, maar ook zijn bewustzijn. De jonge Rus is op dit moment in het ziekenhuis en volgens de laatste berichten in zijn toestand stabiel.

Ook gisteren was er een hard crash. Nikita Toloknov kwam in aanraking kwam met Bogdanov en is inmiddels geopereerd. W

Weinig rust voor Iwema: een reis van 3300 kilometer voor de boeg

Nadat Jasper Iwema gisteren zeer tevreden was met zijn resultaat ging het vandaag een stuk minder. De Drent klaagde over verminderde kracht in zijn armen en meer dan de 12e plek zat er niet in. Daardoor staat de coureur uit Hooghalen negende in de tussenstand om het wereldkampioenschap.