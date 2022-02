Onze Club #17: Periodetitel voor DZOH en kopgoals beslissen SVBO - Gomos

In aflevering 17 van Onze Club beelden van vier inhaalduels. HZVV ontving in de zaterdaghoofdklasse B hoogvlieger Eemdijk en in de 2e klasse J ging het nog ongeslagen DZOH op bezoek bij het Achilles 1894. DZOH won met miniem verschil en pakte en passant de periodetitel in Assen.

In de zondag 1e klasse F is het spannend met negen ploegen die elkaar nauwelijks ontlopen. De top 9 in deze klasse staat op zes punten van elkaar. Gisteren stonden Germanicus en WVV tegenover elkaar en ontmoette SVBO op het eigen kunstgrasveld het Gomos van Martin Drent. In beide wedstrijden werd er volop gescoord. De teller in Coevorden bleef steken bij 1-4 en in Barger-Oosterveld had de thuisclub geen medelijden met het matig verdedigende Gomos: 5-1. Van de vijf SVBO-treffers werden er drie met het hoofd gemaakt.