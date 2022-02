De pareltjes van Jutta Leerdam zijn afkomstig van Drentse fotografe

De populariteit van de schaatser op sociale media groeit als kool. Kiekjes van de Leerdam gaan dus de hele wereld over, en sommige daarvan worden geschoten door Anouk Boonstra uit Nijeveen. Al jaren zijn Boonstra en Leerdam vriendinnen en werken ze samen aan fraaie privé-plaatjes van de wereldkampioene op de 1000 meter in 2020.

Een gezamenlijke kennis legde het eerste contact tussen hen. "We gingen uiteten om elkaar beter te leren kennen en het klikte meteen", zegt de 27-jarige Boonstra over de ontmoeting met Leerdam (23). "Ik ben ondernemer, zij is topsporter. Onze overeenkomst is dat we beide hard aan onze doelen werken. Daarnaast was het gewoon heel gezellig."