Van Gunst geniet van laatste klusje als hoofdtrainer DOS'46

KORFBAL - "Nu ik er weer middenin zit, vind ik het wel weer heel erg leuk", zegt Herman van Gunst (67). Twee weken geleden begon hij aan zijn vijfde periode als hoofdtrainer van de korfballers van DOS'46 uit Nijeveen.

Hij zag, als voorzitter van de technische commissie, met eigen ogen dat er geen chemie meer was tussen trainer Edwin Bouman en de spelersgroep. Daarna deed het bestuur een beroep op hem.

"Ik heb tegen het bestuur gezegd: vraag eerst maar een paar anderen. En als het niet lukt, kom dan maar terug. Een dag later waren ze er alweer. Maar we hadden het thuis al wel een beetje aan zien komen, dus m'n vrouw en ik hadden het er al wel over gehad: als ze me vragen ga ik het wél doen", reageert Van Gunst.

De trainer is nog altijd gek van het spelletje. "Het houdt me nu continu bezig. Ook als ik 's nachts wakker lig, denk ik eraan. Eigenlijk denk ik de hele dag door wel aan korfbal."

Lijfsbehoud

De trainerswissel kwam op een cruciaal moment in het seizoen. DOS'46 had afgelopen zaterdag tegen TOP uit Sassenheim nog één punt nodig voor lijfsbehoud in de Korfbal League. Anders had de ploeg uit Nijeveen de rest van het seizoen tegen degradatie moeten knokken. Maar de missie werd met 17-17 volbracht.

"Ik was de hele dag al wel een beetje gespannen. Want je weet dat het erop of eronder is. Maar tijdens de wedstrijd heb ik gewoon m'n ding gedaan, net als tijdens andere wedstrijden. En soms moet je dan ook geen beetje geluk hebben", vertelt Van Gunst. "De kick van resultaat halen, vergoedt wel heel veel moet ik zeggen."