FC Emmen - Helmond Sport naar dinsdag 1 maart

VOETBAL - Het afgelaste duel tussen FC Emmen en Helmond Sport is door de KNVB opnieuw ingepland en zal gespeelde worden op dinsdag 1 maart. Aftrap is om 20.00 uur in De Oude Meerdijk.

Daarmee komt de bond de Drentse club tegemoet. FC Emmen had het verzoek ingediend om het duel op de dinsdag of woensdag te spelen, in de week tussen de duels tegen Jong Ajax en Jong PSV in.

Het duel tussen Helmond Sport en FC Emmen, dat op 14 januari werd afgelast omdat de Brabanders geen fatsoenlijke selectie op de been konden brengen, is de afsluitende wedstrijd in de strijd om de derde periodetitel. In die strijd is FC Emmen nog volop verwikkeld, want de mannen van trainer Dick Lukkien hebben twee verliespunten minder dan koplopers FC Volendam en FC Eindhoven.

Helmond Sport bestraft

Helmond Sport werd overigens wel beboet voor het niet op komen dagen in januari. Met de straf, drie punten in mindering, ging de club akkoord. Daardoor is Helmond Sport de nieuwe hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.