SVBO pakt punt bij koploper, zwaarbevochten zege WKE'16 en makkie voor HOC

VOETBAL - In het zondagvoetbal stonden vanavond een aantal inhaalduels op het programma. Zo speelde SVBO in de 1e klasse F bij koploper WVV, ging tweedeklasser WKE'16 op bezoek bij Peize en stond in de 3e klasse C CEC tegenover HOC.

1F: WVV - SVBO

In de 1e klasse F pakte SVBO vanavond een knap punt bij koploper WVV in Winschoten. Na een 0-0 ruststand werd het 1-1. Door dat resultaat blijft WVV koploper met 19 punten uit 9 duels en staat SVBO op plek 5, met 14 punten uit 9 wedstrijden.

"Het was een terecht punt", vond SVBO-trainer Marc Hegeman. "Vooraf teken je hiervoor, al zat er misschien wel meer in. Helemaal toen zij kort voor rust met tien man kwamen te staan na een terechte rode kaart voor Bert-Jan Haaijer. Via Davy Wessels kregen we daarna een goede kans op de 0-1, maar scoorden we niet. Verder was het lastig om te spelen tegen een muur van de thuisclub, helemaal toen ze in de 65e minuut op voorsprong kwamen door een fout van onze doelman."

Hegeman gooide in de slotfase verdediger Maurice Kampman erbij in de voorhoede en dat sorteerde tien minuten voor tijd in de gelijkmaker van diezelfde Kampman.

"Een prima punt derhalve", aldus Hegeman. "Maar het heeft er wel ingehakt. Twee duels binnen vijf dagen na een lange periode zonder competitievoetbal. Nu maar hopen dat mijn mannen zondag weer fit zijn, want dan gaan we op bezoek bij een andere hoogvlieger, VKW."

2e klasse L: Peize - WKE'16

WKE'16 boekte vanavond een zwaarbevochten zege bij Peize: 0-1. De enige treffer van de wedstrijd viel al voor rust en kwam van de voet van Josef Brink. Op dat moment was de voorsprong voor de Emmenaren verdiend, maar na rust kwam de ploeg van trainer Albert Koops flink in de verdrukking De thuisclub drong aan, maar wist een nederlaag niet te voorkomen.

Door de zege komt WKE'16 op drie punten van koploper GVAV-Rapiditas, met nu 19 punten uit 9 duels. GVAV heeft 22 uit 8 en op plek 2 staat Valthermond met 20 uit 8. Komende zondag staat WKE'16 - Valthermond op het programma.

3e klasse C: CEC - HOC

HOC had geen kind aan CEC vanavond. De fucieclub uit Odoorn/Exloo won met 6-0, na een ruststand van 4-0. Frank Fokke was de grote man aan de kant van de gasten. Hij scoorde drie keer. De overige treffers voor de ploeg van trainer Bas Nibbelke werden gescoord door Hans de Poel, Gerben Beek en Richard Wiggers.

Door de zege herstelde HOC zich van de nederlaag van afgelopen zondag bij koploper Musselkanaal. Het gat met die club is nu één punt. Musselkanaal staat op 19 punten uit 7 duels. HOC heeft er 18 uit 8 en dan volgt Twedo met 17 uit 7. Komende zondag speelt HOC thuis tegen Twedo.

4e klasse D: VIOS - Titan

Met zijn elfde competitietreffer van het seizoen had Harmjan Moesker opnieuw een belangrijk aandeel in de zesde seizoenszege van Titan, bij hekkensluiter VIOS Oosterhesselen. Het werd 1-3 voor de ploeg uit Nieuw-Weerdinge, dat door de zege klimt naar plek 2 in de 4e klasse D. Het gat met koploper Sleen is twee punten, maar Titan heeft wel twee duels minder gespeeld.