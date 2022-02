MSC overklast Alcides in Meppeler stadsderby: 7-1

VOETBAL - MSC heeft de Meppeler stadsderby met 7-1 van Alcides gewonnen. Grote man aan de kant van de zwartwitten was Soufiane El Kadouri, die bij tijd en wijle de verdediging van de gasten dronken speelde. De spelmaker nam bovendien drie treffers voor zijn rekening.

In het eerste bedrijf komen de bezoekers nog aardig mee. Het krijgt in de openingsfase nog een prima mogelijkheid na een vloeiende aanval over de rechterkant via Thomas Bos. Diens voorzet op Dyon van den Berg wordt alleen verijdeld door een uitstekende sliding van de rechtervleugelverdediger Jort Veelo.

Toch is de beginfase voor de thuisploeg, die veel gevaarlijker wordt dan de geelhemden. Eerst krijgt Alcides-keeper Pim Lammerink hulp van de lat, na een inzet van Lotfi Elkhatari. Even later reageert de doelman katachtig op een vlammend schot van Yves Spruijt.

Vier goals in een kwartier

Na een half uur spelen wordt Björn Lefferts de diepte ingestuurd. Lammerink schat die situatie niet goed in en wordt omspeeld door de MSC-aanvaller, die daarna niet zelfzuchtig is. Met een lage voorzet op El Kadouri heeft hij een groot aandeel in de openingstreffer van de latere man van de wedstrijd.

Niet lang daarna vindt diezelfde El Kadouri weer het net, maar dat doet hij in buitenspelpositie. Lammerink onderscheidt zich daarna nogmaals door als winnaar uit de bus te komen na een een-op-een-situatie met Elkhatari, maar uit de hoekschop die daarop volgt staat El Kadouri wederom op de juiste plaats: 2-0.