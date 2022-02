Noordscheschut verspeelt 2-0 voorsprong compleet in degradatiekraker

VOETBAL - Een pijnlijke nederlaag voor Noordscheschut vanmiddag. De hekkensluiter van de Hoofdklasse B gaf een 0-2 voorsprong bij NSC Nijkerk helemaal uit handen. De thuisclub, een directe concurrent in de strijd tegen degradatie, won met 3-2. Tot overmaat van ramp miste de ploeg van trainer Marc van Meel in blessuretijd ook nog een ideale kans op de gelijkmaker.

NSC Nijkerk - Noordscheschut was een echte degradatiekraker. De hekkensluiter wist vorige week nog knap een punt te halen tegen AVV Swift en ook vandaag zag het er aanvankelijk veelbelovend uit. Coach Marc van Meel was erg blij met het eerste deel van de wedstrijd: "In het eerste kwartier van de wedstrijd was ons veldspel goed." Vanuit een hoekschop maakte Mees Vos de 1-0 en snel daarna schoot Jos Kroezen een penalty tegen de touwen.