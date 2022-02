Eerste dag EK levert vijfde plaats op voor Iwema

IJSSPEEDWAY - Na de eerste racedag van het EK IJsspeedway staat Jasper Iwema op plaats vijf. De dag begon geweldig voor de Drent, met twee overwinningen en twee keer de tweede plaats. In het Poolse Sanok stond de Hooghalenaar na zijn eerste vier heats tweede. Door zijn laatste plaats in de vijfde heat zakte Iwema echter weg in het klassement, waardoor hij zich uiteindelijk niet plaatste voor de finalerace.