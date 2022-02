KORFBAL- DOS'46 uit Nijeveen is uitstekend begonnen aan de kampioenspoule. Het team van interim-trainer Herman van Gunst won met de hakken over de sloot van KZ uit Koog aan de Zaan en pakte zo de eerste twee punten in de kampioenspoule; 19-18

Nadat het team zich twee weken geleden handhaafde , begon DOS vanavond met 0 punten aan de kampioenspoule. Een overwinning was dus noodzakelijk om nog maar enigszins kans te maken op plek 4, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan play-offs voor de finales. Daarvoor moest er dus gewonnen worden van de huidige nummer 4 KZ.

DOS begon sterk en was de bovenliggende partij in de eerste helft en nam na tien minuten afstand door treffers van Christian Dekkers en Lynn Bijkerk 5-1. KZ schudde daardoor wakker, kwam beter in de wedstrijd, maar zag dat DOS de voorsprong wist vast te houden. Zo gingen beide teams rusten met een 9-7 voorsprong voor DOS.

Stuivertje wisselen

Die voorsprong was na iets meer dan een minuut in de tweede helft als sneeuw voor de zon verdwenen en stond er een gelijke stand op het scorebord: 9-9. Daarna brak er een fase aan waarin er punt na punt werd gescoord, maar DOS een voorsprong van drie punten wist te nemen: 17-14. "We speelden scherp, waren enorm gefocust en vonden elkaar heel gemakkelijk. Toch wisten we ook dat we er nog lang niet waren", zegt Christian Dekkers.

'We kunnen vrijuit spelen'