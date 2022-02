Sanafikhah redt ongeslagen status DZOH

VOETBAL - Het duurde vanmiddag 85 minuten tot koploper DZOH scoorde in de topper in de tweede klasse J tegen Gorecht. Door de late kopgoal van Daniël Sanafikhah (24) blijven de Emmenaren ongeslagen: 1-1.

In Emmen stonden de nummers één en twee van de tweede klasse J tegenover elkaar. Na 18 minuten opende de Groningse runner-up via Sven Hazewinkel de score. Enkele minuten daarvoor voorkwam DZOH-goalie en voormalig prof Diederik Bangma nog de openingstreffer van Gorecht.

In het vervolg was het DZOH voor en na. Voor rust miste Yorick Zweerink van heel dichtbij. Ook in de tweede helft had de thuisploeg - met acht zeges en een gelijkspel aan de leiding - meer balbezit, maar het verlossende doelpunt bleef uit.

Inzakken na 0-1

Toen Gorecht acht minuten voor tijd een overtalsituatie niet wist uit te spelen sloeg DZOH eindelijk toe. Uit een corner kopte Sanafikhah raak. Een geluidsexplosie op het sportpark in Emmen volgde.

"Ik had wel vertrouwen dat de 1-1 nog wel zou vallen, want wij zijn dit seizoen vaker teruggekomen van een achterstand", vertelt een opgeluchte Sanafikhah na de remise. "Maar het werd wel lastiger. Na die 0-1 zijn zij gaan inzakken."

Kampioenskandidaat?

In de slotminuten veranderde de score niet. Daar konden ook de aanvallende wissels van trainer/coach Bert Doldersum, hij maakt in de zomer plaats voor Marc van Meel, geen verandering in brengen. Een poging van Tom Hiemstra in het strafschopgebied ging over.