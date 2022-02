ACV doet zichzelf tekort tegen Ajax: 0-0

VOETBAL - Na een aantal goede oefenwedstrijden, waaronder het gewonnen duel van vorige week tegen Tweede Divisionist HHC (1-2), mocht Derde Divisieclub ACV na ruim drie maanden coronabreak weer in competitieverband de wei in. Op eigen veld speelden de Assenaren zeker voor rust prima, maar vergaten de mannen van Fred de Boer één ding: scoren. Ook de tweede helft, die wel minder kansen opleverde, bleef doelpuntloos.

Zonder Nande Wielink (gewond geraakt door een spiegel thuis) en Niels Grevink (die mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie komt vanwege een voetblessure) kwam ACV goed voor de dag tegen Ajax, dat evenveel punten had als de Asser ploeg maar wel met een wedstrijd meer gespeeld. Tot twee keer toe kreeg Justin Mulder de mogelijkheid om de score te openen, maar beide keren stuitte de snelle aanvaller op doelman Virgil Deen. Diezelfde Deen keerde tien minuten voor rust ook de grootste kans van ACV. Toufik Faraouni durfde op zo'n tien meter van de goal niet in één keer uit te halen en schoot vervolgens de bal op de vuisten van de keeper. De rebound was voor Freddie Quispel, maar ook hij scoorde niet.

In de tweede helft dwong ACV minder kansen af dan voor rust, vooral omdat Ajax de ruimte nog kleiner maakte dan in de eerste 45 minuten en ACV de echte oplossing vooruit niet meer wist te vinden. Toch had de winnende, na enkele wissels van Fred de Boer, nog wel kunnen vallen maar Arjen Hagenauw zag één van zijn eerste balcontacten niet tegen de touwen maar in de handen van Deen belanden. Op dat moment had Ajax overigens zomaar op 0-1 kunnen staan, maar Ben Wormmeester - die verder een rustige middag had - redde uitstekend op een inzet van Tristan Buis uit een spaarzame counter van de Amsterdammers.