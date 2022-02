Weer eenvoudige zege voor dames Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto zijn dit seizoen niet te stoppen. Dros-Alterno uit Apeldoorn kon in de eerste set flink tegenstand bieden, maar ging alsnog kansloos ten onder. Sudosa-Desto won met 25-23, 25-14 en 25-10 en heeft de koppositie in de Topdivisie A nog verder verstevigd.

De wedstrijdverslagen van de Sudosa-Desto dames beginnen langzamerhand een beetje eentonig te worden. Ook deze week schuiven ze hun tegenstander eenvoudig opzij, ziet ook coach Lesley de Jonge: "We zijn een TGV die 300 kilometer per uur gaat, maar we stormen nog door naar de 500 kilometer." Kortom, de ploeg is in bloedvorm en kan alleen nog maar beter worden.