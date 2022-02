Floor Maats pakt Nederlandse juniorentitel -52 kg

JUDO - Floor Maats (18) uit Emmen heeft in Dordrecht de Nederlandse juniorentitel veroverd in de klasse tot 52 kilo. Eerder won ze al eens zilver en brons.

"Supervet", reageert Maats. "Omdat er veel judoka's zijn overgestapt naar de klasse tot 57 kilo had ik er wel vertrouwen in dat ik dit zou kunnen. Maar dan moet je het nog wel even doen. En dan is het toch een mooie verrassing."