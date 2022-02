HZVV verliest door persoonlijke fouten

VOETBAL - HZVV heeft ok de tweede competitiewedstrijd van het kalenderjaar verloren. AZSV uit Aalten won in Hoogeveen met 1-3. De wedstrijd werd beslist door persoonlijke fouten van de ploeg uit Hoogeveen.

HZVV begon sterk aan de wedstrijd en was het meeste aan de bal. De 0-1 kwam daarom ook uit de lucht vallen. Door een persoonlijke fout van keeper Rodney Rosink lag de bal ineens achter hem in het doel. De 0-2 is misschien nog wel knulliger. Een aantal spelers dacht dat er een overtreding gemaakt werd op het middenveld. De scheidsrechter had alleen niet gefloten, waardoor de spelers van AZSV een vrije doortocht hadden naar het doel.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde: de Hoogeveners hadden de bal, de Aaltenaren zakten in. Het lukte HZVV niet om door de defensie heen te breken. Er was een penalty van Alex Zomer nodig om de aansluitingstreffer te maken aan het eind van de tweede helft. Aanvaller Kelly Joao heeft nog een aantal mogelijkheden laten liggen, maar een derde persoonlijke fout deed het verzet van HZVV staken. Door slordig balverlies op het middenveld kreeg AZSV wederom vrije doorgang naar het doel van Rosink.

Een gebrek aan wedstrijdritme is voor coach Rick Mulder een belangrijke oorzaak van de twee nederlagen op rij: "Dit is nog maar de derde wedstrijd die we spelen. Door corona en een aantal blessures hebben we momenteel geen fitte selectie". Het doel in de competitie blijft echter hetzelfde als voor de winterstop: "We willen weer naar het linkerrijtje toe."