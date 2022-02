Geplaagd Hurry-Up strijdend ten onder

Het was uitgerekend Tommie Falke die zijn oude club in de slotfase pijn deed. Na drie missers voor rust was de linkerhoekspeler van Sporting Pelt in de tweede helft goed voor vier goals. Spelend met een zevende veldspeler kwamen de Belgische gasten bij 26-27 voor het eerst op voorsprong. In de slotminuten had Hurry-Up geen kracht meer zich met een punt te belonen.