Olhaco blijft verliezen in de Topdivisie

De eerste set verloren de Hoogeveners door een te groot aantal fouten in de beslissende fase. "We hadden iets teveel respect voor onze tegenstander", aldus Volkerink. De tweede set begon met een fantastische serviceserie van de 41-jarige Sander Kemperman. Hij sloeg Olhaco naar een 9-2 voorsprong, waardoor Keistad zich genoodzaakt voelde om hun topspeler op het veld te brengen. Dat pakte goed uit, want de tweede set ging met 25-17 naar de ploeg uit Apeldoorn. In de derde set bleef Olhaco lang in het spoor van de titelkandidaten uit Apeldoorn, maar ook in deze set werden in de beslissende fase te veel fouten gemaakt.