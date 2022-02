David Haverdings sluit veldritseizoen af met 21e zege, ook jongere broer Floris de beste in Oostmalle

VELDRIJDEN - David Haverdings uit Zuidlaren heeft in Oostmalle zijn 21e junioren-zege van het seizoen behaald. Bij de traditionele afsluiting van het veldritseizoen versloeg hij in de sprint zijn Belgische concurrent en Europees kampioen Aaron Dockx. Zijn jongere broer Floris Haverdings won bij de Nieuwelingen.

Een dag eerder was David Haverdings ook al de beste bij de Waaslandcross in Sint Niklaas. Daar ronde hij een mooie solo succesvol af. In het Belgische Oostmalle kon hij regerend Europees kampioen Dockx niet lossen, maar op de meet was Haverdings toch de snelste. Guus van den Eijnden eindigde als derde. Na winst in de wereldbeker, de Nederlandse titel en de sluitingsprijs in Oostmalle komt het totaal aantal overwinningen voor de veelvraat uit Zuidlaren op 21.