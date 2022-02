Alcides verzwakt door corona: 'Onmogelijk om team op de been te brengen'

"We hebben overal geprobeerd jongens te regelen om een team te kunnen opstellen. Maar ook in het tweede team en in de onder-19 hebben veel spelers last van het virus. Het is al moeilijk de stap naar de Hoofdklasse te maken, helemaal als je niet fit bent. Wat moeten we dan? Spelers van 16 jaar opstellen? Het houdt een keer op. We moeten niet ten koste van alles en de gezond van spelers een team willen opstellen," is Niemer resoluut.