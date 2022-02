Periodetitel Hoogeveen in de ijskast na gelijkspel bij Purmersteijn

VOETBAL - vv Hoogeveen heeft in het tweede duel van het jaar in de Hoofdklasse A gelijkgespeeld tegen Purmersteijn. In Purmerend kwam de ploeg van Nico Haak niet verder dan 2-2. Bij winst was de periodetitel zeker, maar die strijd wordt nu volgende week beslist. Naaste belager Be Quick 1887 is wel tot op drie punten genaderd.

In de naweeën van storm Eunice was het voor beide partijen moeilijk voetballen in Purmerend. Toch werd er binnen tien minuten al twee keer gescoord. De thuisploeg maakte de openingstreffer, maar niet veel later trok Raphael Ngendakumana de stand alweer gelijk. Halverwege de eerste helft maakte de spits zijn tweede treffer van de wedstrijd. Ngendakumana maakte een voorzet van Noah Schuurman mooi af door de bal met een hakje achter het standbeen langs binnen te tikken.

Hands van de keeper

Vlak voor rust kwam Purmersteijn toch weer op gelijke hoogte. Keeper Jorn-Jan van de Beld maakte net buiten de rand van het zestienmetergebied een handsbal en kreeg daardoor een vrije bal tegen. Deze werd laag over de grond ingeschoten en liet Van de Beld vervolgens kansloos.

In de tweede helft bleef Hoogeveen aandringen in de zoektocht naar de winnende treffer. Uit een corner kreeg Levon van Dijk de bal voor zijn schoenen en schoot raak. Door de grensrechter werd echter hands geconstateerd en de goal werd afgekeurd. Beide partijen kwamen daarna niet meer aan scoren toe. Wel vervelend voor Hoogeveen was het uitvallen van Ngendakumana. De topscoorder greep halverwege de tweede helft naar zijn hamstrings en moest worden gewisseld.

