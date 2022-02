Terecht gelijkspel voor Emmen in 'bijzondere omstandigheden'

VOETBAL - vv Emmen heeft vandaag met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij V.O.C. uit Rotterdam. Door de harde wind waren het bijzondere omstandigheden om in te voetballen. Beide partijen kregen nooit de controle over de wedstrijd, maar Emmen toonde veerkracht door na een vroege achterstand toch een punt mee terug te nemen.

"Het waren hele bijzondere omstandigheden. De wind stond in de lengte van het veld en dat had enorm veel invloed op het spel," laat Emmen-trainer Kevin Waalderbos weten. "Het is dat we toch al helemaal naar Rotterdam waren gereden, maar achteraf waren dit geen omstandigheden om in te voetballen. Onze keeper schoot zelfs een bal uit die terug waaide over onze eigen achterlijn."

Druk zetten

De eerste treffer was voor de thuisclub en viel al na vier minuten. Een schot van net over de middenlijn zeilde op de wind mee en liet keeper Van der Werf kansloos. Emmen ging direct daarna druk zetten en niet veel later scoorde Pelle de Vries de gelijkmaker. Henk Teuben had vlak voor rust nog een hele grote kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar zijn inzet ging net naast.

In de tweede helft had Emmen met de wind in de rug meer moeite om druk te zetten. "In deze omstandigheden gaat het erom wie zich het beste kan aanpassen. In de eerste helft lukte dat goed, in de tweede helft wat minder. Elke bal moet dan perfect geplaatst worden, want door de wind krijgt deze vaak teveel snelheid en rolt hij te ver door. Zelfs als de bal stillag voor een vrije trap ging deze door de wind al rollen. Het was gewoon heel lastig."

Uiteindelijk was de 1-1 een terechte uitslag volgens Waalderbos, maar: "Deze wedstrijd was voor niemand echt leuk. Hopelijk hebben we volgende week betere omstandigheden."

Stand